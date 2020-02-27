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ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, İdlib'de şehit olan iki asker için taziye dilekleri iletildi.

Büyükelçilik'in resmi Twitter hesabından İngilizce ve Türkçe olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün İdlib’de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz."