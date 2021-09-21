ABD'den İdlib'de hava saldırısı

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Kirby, düzenlediği basın toplantısında, ABD ordusunun, Suriye'de üst düzey bir El Kaide liderine yönelik 'başarılı bir hava saldırısı' düzenlediğini belirtti.

Sözcü, "Suriye'nin İdlib kentinde üst düzey bir El Kaide liderine yönelik bir saldırı düzenlendi, ilk bulgular, hedef alınan şahsın vurulduğu ve şu anda herhangi bir sivile zarar geldiğine ilişkin belirtinin bulunmadığı yönünde" ifadelerini kullandı.

Kirby, hedef alınan teröristin kimliği hakkında bilgi vermedi.