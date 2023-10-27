ABD'den Gazze'deki sivil kayıplara ilişkin açıklama

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın açıklamasında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA'nın haberine göre Kirby, İsrail ordusunun, işgal altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili, "Sivil kayıpların olduğu ve muhtemelen daha fazlasının olacağı konusunda dürüst olmak dürüst olmaktır. Çünkü savaş budur. Acımasızdır, çirkindir, düzensizdir." diye konuştu.

Bunun, "can kayıplarının göz ardı edildiği anlamına gelmediğini" söyleyen Kirby, "Her biri başlı başına bir trajedi ve bunların her birini engellemeye çalışmalıyız." dedi.

Kirby, bu nedenle, "zarar gören sivillere yönelik riski en aza indirmelerine yardımcı olmak için" İsrailli yetkililerle yakın temas halinde olduklarını kaydetti.

Sivillerin zarar görmesiyle ilgili Hamas'ı suçlayan Kirby, "Gazze'den ayrılmak isteyen binlerce kişiye Hamas'ın engel olduğunu" iddia etti.

John Kirby ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Gazze'deki sivil kayıp rakamlarına güvenmemesiyle ilgili olarak, "Hepimiz biliyoruz ki Sağlık Bakanlığındaki Gazze sadece Hamas taraftarı bir cephedir." ifadesini kullandı.

Kirby, "Sözde Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere Hamas'tan gelen hiçbir şeyi göründüğü gibi kabul edemeyiz." açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da Başkan Biden'ın Gazze'deki ölü sayısının doğruluğu konusunda şüpheleri olduğu açıklamasına ilişkin konuştu.

Miller, Gazze'de ciddi sayıda insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "(Gazze'de) Bağımsız bir kurum olmadığı için (ölü) sayısına ilişkin bağımsız bir teyit veremiyoruz." dedi.

Sözcü Miller, "Şu anda net rakamı verebilecek tek kuruluş Hamas. Hamas'a da güvenmiyoruz." şeklinde konuştu.