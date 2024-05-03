ABD'deki üniversite öğrencileri Gazze için açlık grevi başlattı

ABD'deki Princeton Üniversitesi kampüsünde bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesi ve her türlü temel gıdadan mahrum bırakmasına tepki olarak açlık grevine başladı.

New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesi öğrencileri tarafından tesis edilen Filistin dayanışma kampı üyeleri, basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "İsrail Devleti'nin devam eden kuşatması altında acı çeken Gazze'deki milyonlarca Filistinliyle dayanışma amacıyla açlık grevi başlattık." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre "felaket düzeyindeki açlıkla karşı karşıya kalan en yüksek insan sayısının Gazze'de olduğu" belirtilen açıklamada, "Ramazan ayında onlarca kişi ekmek yapmak ve oruçlarını açmak için un olarak hayvan yemi kullanmak zorunda kaldı." denildi.

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Açıklamada, insanların açlıkla mücadele için ottan yemek hazırladığı aktarılarak, İsrail Savunma Bakanı'nın 9 Ekim'de "Gazze Şeridi'ne gıda, yakıt ve elektrik girişini yasaklayacaklarını" duyurmasından bu yana 2 milyon Gazze sakini için korkunç bir kıtlık yaratıldığı vurgulandı.

Gazze'deki "Filistinlilerle dayanışma içinde olmak için açlık grevi başlatıldığı" kaydedilen açıklamada, öğrenciler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli siyasi mahkumların 1968'den bu yana yaptıkları tuzlu suyla açlık grevi geleneğinin kendilerine ilham olduğunu belirtti.