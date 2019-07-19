19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.
Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve toplantı organizasyonunda bulunan 2 yetkiliye dayandırılan haberde, muhtemelen görüşmenin salı günü yerel saatle 16.00'da yapılmasının planlandığı ifade edildi.
Haberde, toplantı davetiyesinin bir kopyasına da ulaşıldığı, davetiyede "Başkan Donald Trump adına... Türkiye hakkında" ibaresinin yazılı olduğu belirtildi.
"NE YAPABİLECEĞİMİZE BAKIYORUZ"
ABD Başkanı Trump, Türkiye konusunda dün yaptığı son açıklamasında, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık."
Trump, bu açıklamasından kısa süre önce de "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Hayır. Şu anda buna bakmıyoruz." yanıtını vermişti.
Önceki gün Beyaz Saray ve Pentagon'dan yapılan açıklamalarda, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı, bununla birlikte ABD'nin Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer verdiği kaydedilmişti.
SENATÖRLERDEN YAPTIRIM TASARISI HAZIRLIĞI
Türkiye'nin Rusya'da S-400 hava ve füze savunma sistemlerini satın almasıyla ilgili ABD Başkanı Trump'tan gelen 'kararsız' yaptırım açıklamalarının ardından, Cumhuriyetçi senatörlerin Türkiye'ye yaptırım çağrısı içeren bir tasarı sunmayı planladıkları ifade edildi.
Reuters haber ajansının haberine göre Cumhuriyetçi Senatörler Rick Scott ve Todd Young tarafından sunulan tasarıda, CAATSA (Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası) yaptırımlarının tamamen uygulanması çağrısı yapıldı ve Türkiye'nin S-400'leri alması 'ABD çıkarlarına doğrudan ve acil tehdit' olarak tanımlandı.
Reuters tarafından görülen tasarı taslağında, Trump yönetimine Rusya'dan gelen tehditleri ve Türkiye'nin NATO üyeliğini değerlendirmek için NATO yönetimine toplantı talebinde bulunması çağrısı yapıldı.
Scott ve Young tarafından sunulan tasarının herhangi bir bağlayıcılığı olmasa da, Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu senatodan böyle bir tasarının geçmesinin Trump üzerindeki baskıyı artırabileceği belirtiliyor.
ERDOĞAN'IN 'TÜRKİYE DÜŞMANI' DEDİĞİ MENENDEZ YİNE SAHNEDE
Cumhuriyetçi senatörlerin sunduğu yaptırım tasarısının yanı sıra, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki en üst düzey Demokrat olan Bob Menendez'den de bir açıklama geldi.
E-posta yoluyla bir açıklama yapan Menendez, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının yeterli olmadığını belirterek, "Kanun, Rusya Federasyonu'yla savunma ve istihbarat alanında yapılacak alışveriş için açık bir şekilde yaptırım cezaları öngörüyor. Buna kesinlikle S-400'lerin teslimatı da dahil" ifadelerini kullandı.
Menendez geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 1987'den bu yana uygulanan silah ambargosunun kaldırılması için bir tasarı sunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menendez ile ilgili olarak "Bu zat, Türkiye düşmanı olan bir zattır. Böyle bir zatın, senatoya getirmiş olduğu bu tehdit Türkiye ile ABD ilişkilerini adeta bozmaya yönelik hesapsız bir tehdittir. Ben inanıyorum ki Sayın Trump bu oyuna gelmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.
TRUMP'IN YAPTIRIM 'KARARSIZLIĞI'
S-400'ler konusunda gözlerin çevrildiği isim olan ABD Başkanı Donald Trump ise dünkü açıklamalarında bu konuda kararsız bir tutum sergiledi.
Dün ilk olarak "Türkiye'ye yaptırım olacak mı?" şeklinde gelen bir soruya, "Hayır... Şu aşamada buna bakmıyoruz" şeklinde yanıt veren ABD Başkanı Trump, 45 dakika sonra Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile birlikte yaptığı basın toplantısında ise ağız değiştirdi.
Trump, "Türkiye'ye yaptırımları olasılık dışı mı bıraktınız?" şeklinde gelen soruya, "Bakıyoruz. Bakıyoruz. Pek çok sebeple çok çok zor bir durum. Geçmiş yönetimde işler daha iyi olabilir. Geçmiş yönetim Türkiye ile ilgili bazı çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötüydü. Bu yüzden neler yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz açıklamadık" şeklinde yanıt verdi.
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