ABD'de Nüfus Bürosu tarafında derlenen verilere göre, 2020 yılında medyan hanehalkı geliri 2019'a göre yüzde 2.9 azalarak 67 bin 500 dolar oldu. Hanehalkı gelirlerinde son ciddi düşüş 2011 yılında yaşanmıştı.

Nüfus Bürosu hesaplamaları yaparken, işsizlik ödemelerini hesaba dahil etti, ancak gelir ve ücretlerden kesilen vergiler ve yardım çekleri dikkate alınmadı. Bunlar dikkate alındığında medyan hanenalkı geliri yüzde 4 artışla 62 bin 773 dolara yükseldi.

YOKSULLUK ORANI ARTTI

2020 yılında geleneksel yoksulluk oranı 2019'a göre 1 puan artarak yüzde 11.4'e yükseldi. Bu, son 5 yıldır yaşanan düşüşün ardından gelen ilk artış oldu. Yoksul sayısı 2020'de 2019'a göre 3.3 milyon artarak 37.2 milyona ulaştı.

ABD'de 4 kişilik aile için 2020'de yoksulluk sınırı yıllık 26 bin dolar gelir olarak belirlendi.