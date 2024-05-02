ABD'de üniversite kampüslerindeki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor: Yaşanan son gelişmeler neler?
7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışmalarının ardından ABD, İsrail'e desteğini pek çok kez yinelerken, yaklaşık iki hafta önce Columbia Üniversitesinde başlayan ve ülke genelinde birçok üniversiteye yayılan Gazze'ye destek eylemlerinde gerilim tırmanıyor. Son 24 saat içinde yüzlerce kişi gözaltına alınırken, California Üniversitesinde karşıt gruplar arasında çatışma yaşanmasının ardından kampüste güvenlik önlemlerini artırdı
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ABD genelindeki üniversite kampüslerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin protestolar devam ederken yüzlerce kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
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Protestocuların çoğu İsrail'in Gazze'ye saldırılarını destekleyen şirketlerin tasfiye edilmesi yönünde çağrıda bulundu.
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CNN International'a konuşan bir kaynak, kolluk kuvvetlerinin yoğun olarak bulunduğu Los Angeles'ta bulunan California Üniversitesi'nde polisin kampüsteki Filistin yanlısı protestoyu yasa dışı bir gösteri olarak ilan ettiğini söyledi. Bu genellikle göstericilerin dağılmaları veya gözaltına alınmadan önce atılan bir adım.
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Arizona Üniversitesi'nde kolluk kuvvetlerinin çarşamba günü protestoculara karşı biber topları ve plastik mermi kullandığı belirtildi.
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New York'taki Columbia Üniversitesi ve City College'da yaklaşık 300 protestocunun gözaltına alındı. Mezuniyet töreninin nasıl gerçekleşeceği ise hala belirsizliğini koruyor.
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Columbia Üniversitesi: Rektör Minouche Shafik dün paylaştığı yazılı açıklama kampüs topluluğuna seslendi ve protestoların "ciddi şekilde tırmanmasının" "Üniversiteyi uçurumun eşiğine getirdiğini" belirtti.
Öğrencilere gönderilen bir mektuba göre, okul final sınavlarını düzenliyor ancak ana kampüsteki tüm sınavlar uzaktan eğitim uygulanıyor.
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İSRAİL-FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ
California Üniversitesi, Los Angeles (UCLA): Polis, protestocular "yasaları ihlal ediyor olabilecekleri ve idari işlemlere tabi olabilecekleri" konusunda uyarıyor.
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California Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mary Osako, dün İsrail destekçileri ile Filistin destekçilerinin karşı karşıya geldiğini ifade ederek, gözaltı veya yaralanma olaylarının yaşanmadığını belirtti.
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UCLA'daki gösteride polis barikat kurarken, İsrail destekçileri ellerinde "Yahudi öğrenciler için destek" yazılı dövizler açtı.
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Washington'da bulunan George Washington Üniversitesi (GWU) kampüsünde Filistin'e destek için çadır kampı kuran öğrencilerle, kampın polis tarafından kaldırılmasını isteyen Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri arasında gerginlik yaşandı.
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Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri James Comer, Bryon Donalds, Lauren Boebert, Anna Paulina Luna ve Eric Burlison, eylemlerin başkent Washington'daki adresi George Washington Üniversitesi kampüsündeki çadır kampı ziyaret etti.
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ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor. Washington Post'un kayıtlarına göre, polis son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1300'den fazla öğrenciyi gözaltına almış bulunuyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.