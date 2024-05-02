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        Haberler Dünya ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri: Cumhuriyetçi vekillerle öğrenciler arasında gerginlik çıktı

        ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri: Cumhuriyetçi vekillerle öğrenciler arasında gerginlik çıktı

        ABD'nin başkenti Washington'da bulunan George Washington Üniversitesi (GWU) kampüsünde Filistin'e destek için çadır kampı kuran öğrencilerle, kampın polis tarafından kaldırılmasını isteyen Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Öte yandan ülkedeki Filistin'e destek gösterileri her türlü müdahale ve kısıtlamaya rağmen devam ederken Fordham Üniversitesi'ndeki öğrenciler de okul bahçesine kurdukları çadırlarla Gazze dayanışma kampı oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 00:43 Güncelleme: 02.05.2024 - 00:45
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        ABD'de vekillerle öğrenciler arasında gerginlik
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        ABD genelindeki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri devam ederken Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri James Comer, Bryon Donalds, Lauren Boebert, Anna Paulina Luna ve Eric Burlison, eylemlerin başkent Washington'daki adresi George Washington Üniversitesi kampüsündeki çadır kampı ziyaret etti.

        Cumhuriyetçi üyeler, önce GWU yönetimiyle bir araya geldi ve öğrencilerin yaklaşık 1 haftadır kullandığı çadır kampının tamamen kaldırılmasını talep etti.

        Daha sonra çadır kampını ve etrafını yoğun güvenlik arasında gezen vekillere öğrenciler tepki gösterdi ve "ABD'nin Gazze'deki soykırıma ortak olmaması gerektiği" yönünde tepkilerini dile getirdi.

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        Bazı öğrencilerin sert tepki gösterdiği Cumhuriyetçi vekil Comer ile Donalds arasında zaman zaman yaşanan tartışmalar kameralara yansıdı. Meclis üyelerinin korumalarının bazı göstericileri uzaklaştırdığı görülürken, diğer göstericiler ise megafonlar eşliğinde Kongre üyelerinin basın toplantısı yaptığı alanda yüksek sesle şarkılar söylediler ve Gazze için destek istediler.

        Kameraların karşısına geçen vekiller, hem Washington DC Belediye Başkanı Demokrat Partili Muriel Bowser'a, hem de polis şeflerine tepki göstererek çadır kampının bir an önce kaldırılması gerektiğini savundular.

        Comer, GWU'daki Yahudi öğrencilerin kendilerini tehdit altında hissettiklerini savunarak ABD'de bunun yaşanmasının kabul edilemeyeceğini ve "antisemitizme yer olmadığını" ifade etti.

        Öğrenciler, basın toplantılarının ardından vekillerin çadır bölgesinden ayrılışları sırasında da tepkilerini sürdürdüler.

        ABD'de Filistin'e destek gösterilerine bir üniversite daha katıldı

        ABD'de Filistin'e destek gösterileri her türlü müdahale ve kısıtlamaya rağmen devam ederken Fordham Üniversitesi, protestoların son adresi oldu.

        Fordham Üniversitesi'nin Manhattan'daki Lincoln Center Kampüsü'nde okuyan öğrenciler, okul bahçesine 5 civarında çadır kurarak Gazze dayanışma kampı oluşturdu.

        Central Park'a çok yakın bölgedeki Fordham kampüsünde kurulan kamp, Columbia ve City College üniversitelerindeki Filistin destekçisi göstericilerin New York polisi tarafından gözaltına alınmasının hemen sonrasında geldi.

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        Lincoln Center Kampüsü'nden sorumlu okul yönetimi ise ilk günden bastırdıkları bildirileri dağıtarak öğrencileri uyarmakta gecikmedi.

        Dekan Jenifer Campbell'in imzasını taşıyan bildiride, okul kampüsünde yapılacak gösterilere ilişkin 4 madde sıralanırken, öğrencilere "Bu maddeler ışığında, derhal üniversite personelinin talimatına uymanız ve Fordham Üniversitesi mülkünü terk etmeniz istenmektedir." denildi.

        Dekan Campbell, talimatlara uymayan göstericilere uzaklaştırma cezası verileceğini, sınavlara ve mezuniyet töreni gibi programlara alınmayacağını belirtti.

        DESTEK EYLEMLERİ

        Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan’da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

        Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

        Columbia Üniversitesi'ndeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

        En son 29 Nisan’da okul yönetimi ile öğrenciler arasında devam eden müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine o gece öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasını işgal etmişti.

        Okul yönetiminin talebi üzerine salı gecesi NYPD’ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmış, bahçedeki Filistin ile dayanışma kampını da temizlemişti.

        Aynı gece Columbia Üniversitesi'nin yakınındaki City College (CCNY) okulundaki öğrencilere de müdahale eden polis, öğrencilere destek olmaya çalışan göstericilerle yaklaşık 300 kişiyi gözaltına almıştı.

        ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor. Washington Post'un kayıtlarına göre, polis son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1300'den fazla öğrenciyi gözaltına almış bulunuyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Filistin
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