ABD'de tüketici güveni şubatta düştü

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Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya kıyasla 3,1 puan azalarak 102,9'a geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tüketici güveninin bu dönemde 108,5 değerini alması tahmin ediliyordu. Ocak ayına ilişkin tüketici güveni ise 106'ya revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, şubatta 1,7 puan artışla 152,8 seviyesine yükseldi.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 6,3 puan azalışla 69,7'ye düştü.

ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Kıdemli Ekonomi Direktörü Ataman Özyıldırım, tüketici güveninin şubatta yine gerilediğine işaret ederek, tüketicilerin mevcut iş koşullarına ilişkin görüşlerinin kötüleştiğini ancak mevcut durum endeksinin iş bulunabilirliğine yönelik olumlu görüşle bir miktar arttığını kaydetti.

İleriye bakıldığında, çok daha kötümser bir görünümün olduğunu belirten Özyıldırım, gelecek 6 aya ilişkin gelir ve iş koşullarının yönüne dair beklentilerin şubatta keskin düşüş kaydettiğini bildirdi.

Özyıldırım, 12 aylık enflasyon beklentilerinin yüzde 6,7'den yüzde 6,3'e gerilediğini kaydetti.

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