ABD'de şiddetli yağış ve fırtına! En az 5 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı
ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı
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ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
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The Washington Post'un haberine göre, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan yağış ve hızı saatte 140 kilometreyi bulan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
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Bölge yetkililerinin açıklamalarında, Pensilvanya, Güney Carolina, Maine ve Massachusetts eyaletlerinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
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Öte yandan, 800 binden fazla kişinin bir süre elektriksiz kaldığı, 500 bin kişinin hala elektriği olmadığı bildirildi.
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Fırtınaya ilişkin dün New York Belediyesi ani sel baskınlarına karşı vatandaşları uyarmıştı.
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Belediye Başkanı Eric Adams, New Yorklulara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulunmuştu.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.