ABD'de polislerin dram yüklü belgeselini yönetecek

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Hamdi Alkan, görevi başında intihar eden polislerin hikâyelerini anlatacak olan 'Blue Project: I am Human Too' adlı belgeseli yönetmek için ABD'ye gitti.

Yapımcısının; 'Herkül' ve 'Andromeda' projeleriyle tanınan Hollywood film yıldızı Kevin Sorbo’nun olduğu belgesel, görevi başında ölen polislerin sayısının, intihar edenlerden daha az olduğu gerçeğinden yola çıkarak bir anlatı sunacak.

Kevin Sorbo Belgeselde anlatıcı olarak intihar eden polislerin aileleri, üst düzey polis departmanı yetkilileri, yerel yöneticiler, politikacılar ile psikolog ve psikoterapistlerin görüşlerine yer verilecek. Politikacılar arasında ise Nick Lalota, Andrew Garbarino, Ray Tiernay ve Lucie Kwon yer alacak. "Fay ruhları da yerle bir etti" Haberi Görüntüle