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        Haberler Magazin ABD'de polislerin dram yüklü belgeselini yönetecek - Magazin haberleri

        ABD'de polislerin dram yüklü belgeselini yönetecek

        Hamdi Alkan, Hollywood yıldızı Kevin Sorbo'nun yapımcılığını üstlendiği belgeseli yönetmek için ABD'ye gitti. 'Blue Project: I am Human Too', görevi başında intihar eden polislerin hikâyesini anlatacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 13:32 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:32
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        Hamdi Alkan, görevi başında intihar eden polislerin hikâyelerini anlatacak olan 'Blue Project: I am Human Too' adlı belgeseli yönetmek için ABD'ye gitti.

        Yapımcısının; 'Herkül' ve 'Andromeda' projeleriyle tanınan Hollywood film yıldızı Kevin Sorbo’nun olduğu belgesel, görevi başında ölen polislerin sayısının, intihar edenlerden daha az olduğu gerçeğinden yola çıkarak bir anlatı sunacak.

        Kevin Sorbo

        Belgeselde anlatıcı olarak intihar eden polislerin aileleri, üst düzey polis departmanı yetkilileri, yerel yöneticiler, politikacılar ile psikolog ve psikoterapistlerin görüşlerine yer verilecek. Politikacılar arasında ise Nick Lalota, Andrew Garbarino, Ray Tiernay ve Lucie Kwon yer alacak.

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        #hamdi alkan
        #Blue Project: I am Human Too
        #ABD

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