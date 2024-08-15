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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de perakende satışlar beklentiyi aştı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de perakende satışlar beklentiyi aştı

        ABD'de perakende satışlar, temmuzda aylık bazda yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:36 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:36
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        ABD'de perakende satışlar beklentiyi aştı
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        ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

        Buna göre, perakende satışlar temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 yükseldi ve 709,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

        Ocak 2023'ten bu yana en yüksek aylık artışını kaydeden perakende satışlara dair piyasa beklentisi, bu dönemde aylık yüzde 0,4 arttığı yönündeydi. Perakende satışlar, haziranda yüzde 0,2 azalmıştı.

        Perakende satışlar, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 2,7 arttı. Satışlar, haziranda yıllık yüzde 2 artış göstermişti.

        Haziranda çeşitli mağaza perakendecileri, spor malzemeleri, hobi ürünleri, müzik ürünleri ve kitap satılan mağazalar ile giyim mağazalarındaki satışlarda yaşanan azalış dikkati çekti.

        Motorlu araç ve parçalarının satıldığı mağazalar, elektronik, yiyecek içecek hizmetinin sunulduğu perakendeciler, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalar, yiyecek ve içecek mağazaları ile sağlık ve kişisel bakım mağazalarındaki satışlarda ise bu dönemde artış görüldü.

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