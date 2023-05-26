AA

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 ile beklentilere paralel arttı. Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, mart ayında da yüzde 0,3 olmuştu.

Kişisel tüketim harcamaları ise nisanda aylık bazda yüzde 0,8 ile beklentilerden fazla artış gösterdi.

Piyasa beklentileri kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları martta yüzde 0,1 yükselmişti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 4,4 yükseldi. Söz konusu veri martta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 4,2 artış kaydetmişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 4,7 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,6 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, martta da aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,6 olmuştu.

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