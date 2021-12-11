ABD'de hortum kabusu: En az 50 ölü

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ABD'nin Kentucky, Illinois Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletleri hortum felaketiyle sarsıldı. Kentucky Valisi Andy Beshear yaptığı açıklamada, gece saatlerinde birden fazla hortum meydana geldiğini bildirdi.

Eyalet genelinde acil durum ilan edildiğini aktaran Vali Beshear, en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini duyurdu. Beshear, "Bu olaydaki ölüm sayımızın 50'yi aşacağına, muhtemelen 70 ila 100 can kaybına yakın olacağına inanıyoruz" diyerek felaketi "Kentucky tarihindeki en şiddetli hortum olayı" olarak nitelendirdi. Beshear, ön raporlara göre batıdaki en az 15 bölgede büyük hasar oluştuğunu kaydetti.

"HORTUM VURDUĞUNDA 110 KİŞİ MUM FABRİKASINDAYDI"

Yıkımın çoğunun Mayfield kentinde bağlı Graves County'de yaşandığını vurgulayan Beshear, bir mum fabrikasında toplu can kaybının yaşanmış olabileceğini işaret ederek, "Hortum vurduğunda yaklaşık 110 kişi bir mum fabrikasındaydı. Bu kişilerden onlarcasını kaybettiğimize inanıyoruz" dedi. Hortumda büyük hasar alan binalar arasında Graves County Adliye Sarayı da bulunuyor.

Eyalette başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

ARKANSAS'TA 2, TENNESSEE'DE 3 CAN KAYBI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'de en az 24 hortum çıktı. Arkansas'a bağlı Monette kentinde çıkan hortumda bir bakımevinin kısmen yıkılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Tennessee'de ise en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Illinois'te ise e-ticaret şirketi Amazon'a ait bir deponun çatısı kısmen çökerken, yaralananlar olduğu belirtildi.