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Haberler İş-Yaşam

ABD'de imalat sanayi PMI martta beklentileri aştı

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta aylık 2 puan artışla 49,3'e çıkarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor

Giriş: 25.03.2023 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de imalat sanayi PMI martta beklentileri aştı
AA

S&P Global, ABD'nin mart ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI martta bir önceki aya kıyasla 2 puan artarak 49,3 değerine çıktı.

Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde 47 değerini alması yönündeydi. 5 ayın en yüksek seviyesine çıksa da imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğine işaret eden endeks, şubatta da 47,3 olmuştu.

ABD'de hizmet sektörü PMI da martta geçen aya göre 3,2 puan artarak 53,8 değerine yükseldi.

Piyasa beklentilerini geride bırakarak 11 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeksin, 50,5 değerini alması tahmin ediliyordu. Endeks, şubatta 50,6 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise martta aylık bazda 3,2 puan artışla 53,3'e çıktı. Piyasa beklentileri söz konusu endeksin 47,5 değerini alması yönündeydi. 10 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks, şubatta 50,1 olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, mart ayında ekonomik büyümenin cesaret verici bir şekilde canlandığını belirtti. PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

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