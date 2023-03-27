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Haberler Dünya

ABD'de iki kaplan, fırtınadan zarar gören safari parkından kaçtı

ABD'nin Georgia eyaletinde, barınakları fırtınadan zarar gören iki kaplan kaldıkları safari parkından kaçtı. Yerlerinin tespit edilmesinin ardından kaplanlar sakinleştirilerek parka geri götürüldü.

Giriş: 27.03.2023 - 13:53 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de iki kaplan, fırtınadan zarar gören safari parkından kaçtı
AA

HuffPost'un haberine göre, Georgia eyaletinin Pine Mountain şehrindeki Wild Animal Safari Parkı'ndaki iki kaplan ve birkaç vahşi hayvan, barınaklarının fırtınadan zarar görmesinin ardından parktan kaçtı.

Wild Animal Safari Parkı yetkilileri, parkın fırtınadan "büyük zarar gördüğünü" belirterek kaplanları ve diğer vahşi hayvanları görenlerin polisi aramalarını istedi.

Yerlerinin tespit edilmesinin ardından kaplanlar sakinleştirilerek parka geri götürüldü.

Alabama sınırı yakınlarındaki Troup County'de pazar günü sabah saatlerinde etkili olan fırtına, çok sayıda binada hasara yol açtı.

Wild Animal Safari Parkı, 75 vahşi hayvan barındırıyor ve ziyaretçiler araçlarının içinden canlılarla temas kurabiliyor.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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