ABD'de ICE görevlilerinden kovalamaca
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, sözlü ifadelerde bulunduğu iddia edilen bir kişiyi kovaladı. Kameraya yansıyan anlar, sosyal medyada geniş yer buldu.
Giriş: 29.09.2025 - 21:04 Güncelleme: 29.09.2025 - 21:04
Görüntülerde bisikletli bir adamın çok sayıda görevlinin arasından kaçtığı görüldü.
