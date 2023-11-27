ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu

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Yetkililer, polis ve federal ajanların Pazar günü Burlington, Vermont'ta Filistin asıllı üç üniversite öğrencisini vurup yaralayan silahlı bir kişiyi aradığını söyledi. Yetkililer, müfettişlerin bunun nefret saikli bir suç olduğundan şüphelendiğini söyledi.

Burlington polisi yaptığı açıklamada, tabancalı bir adamın Vermont Üniversitesi yakınındaki sokakta üç kurbanı vurduğunu ve ardından kaçtığını söyledi.

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Polis, kurbanlardan ikisinin ABD vatandaşı, üçüncüsünün ise yasal olarak ABD'de ikamet eden biri olduğunu ve hepsinin de 20 yaşında olduğunu söyledi. Polis, adamlardan ikisinin saldırı sırasında Filistinle bütünleşen geleneksel siyah-beyaz bir şal olan kefiye giydiğini söyledi.

Orta Doğu Anlayışı Enstitüsü'ne göre, kurbanların saldırıya uğradığında Arapça konuştukları bildirildi; kuruluş ayrıca saldırganın üç gence bağırmaya başladıktan sonra ateş açtığını da belirtti. Polis ise saldırganın tek kelime etmeden dört el ateş ettiğini söyledi.

Saldırı, 7 Ekim'den bu yana ABD çapında bildirilen saldırıların arttığı bir dönemde gerçekleşti.

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ADC Ulusal İcra Direktörü Abed Ayoub, "Arap ve Filistin karşıtı nefret suçlarında yaşadığımız eşi benzeri görülmemiş bir artış ve bu, nefretin şiddete dönüşmesinin bir başka örneği" dedi.

Kurbanların aileleri günün erken saatlerinde ortak bir bildiri yayınlayarak yetkilileri saldırıyı bir nefret suçu olarak soruşturmaya çağırdı.

Burlington Polis Şefi Jon Murad yaptığı açıklamada, "Bu noktada hiç kimse bu olaya bakıp bunun nefret saikli bir suç olabileceğinden şüphelenmemeli. Federal soruşturma ve savcılıkla zaten temas halindeydiz" dedi ve cezai soruşturmanın şimdilik şüpheliyi yakalamaya odaklandığını söyledi.

Belediye Başkanı Miro Weinberger, "Bu saldırının nefret kaynaklı olabileceğine dair işaretlerin bulunması tüyler ürpertici ve polis tarafından bu olasılığa öncelik veriliyor" dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.