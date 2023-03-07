ABD'de fabrika siparişlerinde düşüş

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, ocakta bir önceki aya oranla yüzde 1,6 azaldı.

Piyasa beklentilerinin altında düşen fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,8 gerilemesi öngörülüyordu.

Fabrika siparişleri, Aralık 2022'de yüzde 1,7 yükselmişti.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 4,5 düşerken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 1,5 artış kaydetti.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.