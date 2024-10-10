ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 2.4 ile beklentilerin üzerinde arttı
Giriş: 10.10.2024 - 15:38 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:42
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Beklenti aylık enflasyonun yüzde 0.1, yıllık enflasyonun ise yüzde 2.3 gelmesi yönündeydi.
Ağustos'ta aylık enflasyon yüzde 0.2 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 2.5 olarak kaydedilmişti.
Ayrıntılar birazdan...
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