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        Haberler Ekonomi Para ABD'de enflasyon rakamları açıklandı - Para Haberleri

        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 2.4 ile beklentilerin üzerinde arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 15:38 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:42
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        ABD enflasyonu beklentiyi aştı
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        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

        Beklenti aylık enflasyonun yüzde 0.1, yıllık enflasyonun ise yüzde 2.3 gelmesi yönündeydi.

        Ağustos'ta aylık enflasyon yüzde 0.2 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 2.5 olarak kaydedilmişti.

        Ayrıntılar birazdan...

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