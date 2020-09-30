Türkiye'de her genel seçim öncesi siyasi partiler emeklilerin oyunu alabilmek için büyük bir yarışa girer. Emekli vatandaşların tercihi olmak için partiler emekli maaşlarına yapacakları zamları genelde vaat listesinin ön sıralarına yazar. ABD seçimlerinde de emekliler önemli bir rol oynuyor ancak bu rol Türkiye'dekinden bir hayli farklı.
ABD'de başkanlık adayları, seçim kampanyalarını tamamen yapılan bağışlarla finanse ediyor. 3 Kasım ABD Başkanlık Seçimleri yaklaşırken Şu ana kadar Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump 594, Demokrat aday Joe Biden ise 704 milyon dolarlık bağış topladı.
3 MİLYAR DOLARI AŞTI
Demokrat Parti ön seçimleri de dahil edildiğinde 2020 seçimleri için yapılan toplam bağışlar 3 milyar doları geçti. Adaylara bağış yapan kurum ve kişilerin hangi sektörlerden olduğuna bakıldığında ise ilginç veriler ortaya çıkıyor. Federal Seçim Komisyonu verilerine göre Trump'a en büyük destek şu ana kadar emeklilerden geldi.
Emekliler Trump'ın seçim çalışmaları için 127 milyon 748 bin dolarlık bağışta bulundu.
ABD'de politik ve ideolojik gruplar/dernekler/lobiler de ayrı bir sektör olarak değerlendiriliyor. Trump'a en büyük 2. destek de 35 milyon 767 bin dolarla buradan geldi.
Trump'a en çok bağış yapan 10 sektör:
|Sıra
|Sektör
|Bağış (dolar)
|1
|Emekli
|127,748,394
|2
|Siyasi gruplar
|35,676,636
|3
|Emlak/Gayrimenkul
|16,742,894
|4
|Çeşitli finans
|16,185,657
|5
|Petrol & gaz
|12,690,407
|6
|Borsa ve yatırım şirketleri
|10,521,186
|7
|Çeşitli işletmeler
|8,775,905
|8
|Sağlık
|6,699,690
|9
|İmalat
|5,433,092
|10
|Kamu
|5,165,443
Joe Biden'a ise en büyük destek 81 milyon 134 bin dolarla siyasi gruplardan geldi. İkinci sırada ise 53 milyon 940 bin dolarla emekliler yer aldı.
Joe Biden'a en çok bağış yapan 10 sektör:
|1
|Siyasi gruplar
|81,134,197
|2
|Emekli
|53,940,781
|3
|Borsa ve yatırım şirketleri
|51,074,644
|4
|Avukat/ Hukuk büroları
|28,137,582
|5
|Eğitim
|22,740,259
|6
|Emlak/ Gayrimenkul
|19,825,056
|7
|Kamu
|9,916,987
|8
|Sağlık
|9,877,609
|9
|TV/Sinema/Müzik
|9,751,418
|10
|İş hizmetleri sektörü
|9,508,193
Adayların ise Türkiye'dekinin aksine emeklilerle ilgili özel bir vaadi bulunmuyor. Tabii ABD'de bağış yapan emeklilerden bahsederken bir kısmının emekli iş insanı, bankacı, sanayici olduğunu söylemek gerekiyor. Yani her seçim bağışı yapan emekli dişinden tırnağından artırdığı parayla desteklediği adaya bağış yapmıyor.
TRUMP'IN BAĞIŞÇILARINDA ERKEK AĞIRLIĞI
Bağış verilerine bakıldığında başka ilginç veriler de ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi bağış yapanlar arasındaki kadın-erkek ayrımı. Buna göre Joe Biden'ın kampanyasına bağış yapanların yüzde 53.8'ini erkekler oluştururken bu oran Trump'a bağış yapanlar arasında yüzde 62.7'ye yükseliyor.
YARISINDAN FAZLASI KÜÇÜK BAĞIŞLARDAN GELDİ
Biden'ın kampanyasına yapılan bağışların yüzde 37.9'unu 200 doların altındaki küçük bağışlar oluşturuyor. Trump'ta ise küçük bağışların oranı yüzde 52.9 oldu. 200 doların altındaki bağışlar sosyoekonomik olarak orta-alt kesimin desteğini yansıtması bakımından dikkatle takip ediliyor.
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