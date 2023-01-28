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ABD'de Demokrat Parti'nin önde gelen ismi Nancy Pelosi’nin eşine yapılan çekiçli saldırının görüntüleri yayınlandı

ABD’de eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşinin uğradığı çekiçli saldırının görüntüleri yayınlandı.

Giriş: 28.01.2023 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL

Pelosi’lerin San Francisco’daki evlerinde gerçekleşen saldırı ihbar üzerine eve giden polislerin üzerinde bulunan kamera tarafından kaydedilmişti.

Mahkemenin yayınlanmasına onay verdiği görüntüde, kapıyı saldırgan ile Paul Pelosi birlikte açıyor.

Polislerin “Neler oluyor?” diye sorduğu sırada saldırganın çekici kaldırmaya çalıştığı görülüyor. Pelosi bu sırada çekici halen tutmaya çalışıyor.

Ancak polislerin ileri atılması ile saldırgan çekici zorla çekerek Pelosi’ye vurmayı başarıyor.

28 Ekim günü yaşanan olayda David DePape isimli saldırgan polislerin üzerine atılması ile gözaltına alındı.

82 yaşındaki Pelosi, kafatasında oluşan kırık nedeniyle ameliyata alınmıştı.

Savcılar DePape’ın Nancy Pelosi’nin peşinde olduğunu ve kocasını bu nedenle rehin aldığını savunuyor.

Görüntülerin yayınlanması sonrası bir yazılı açıklama yapan Nancy Pelosi, eşinin hayatını hedef alan ölümcül saldırının kaydını izleme niyeti olmadığını kaydetti.

David DePape polise verdiği ifadede, başkent Washington’dan yayılan yalanlardan bıktığını söylemişti.

DePape kalkıştığı işin bir ‘intihar görevi’ olduğunu da anlatmıştı.

42 yaşındaki Kanada vatandaşı olan saldırgan, cinayete teşebbüs ve ölümcül nitelikli silahla saldırı suçlarından yargılanıyor.

Saldırgan DePape yöneltilen suçlamalar karşısında ‘suçsuz’ olduğu savunmasını yapıyor.

Paul Pelosi saldırıdan altı gün sonra tabucu edildi.

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