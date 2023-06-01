Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

ABD'de açık iş sayısı beklentilerin üzerinde

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, nisanda 10 milyon 103 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti

Giriş: 01.06.2023 - 07:52 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de açık iş sayısı beklentilerin üzerinde
AA

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı nisanda bir önceki aya kıyasla 358 bin artışla 10 milyon 103 bine çıktı.

Beklentilerin üzerinde gelen açık iş sayısının bu dönemde 9 milyon 775 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Açık iş sayısı, martta da 9 milyon 745 bin olmuştu.

Bu dönemde açık iş sayısının arttığı sektörler arasında perakende ticaret, sağlık ve sosyal yardım ile ulaşım, depolama ve kamu hizmetleri yer aldı.

Gayrimenkul ve kiralama, profesyonel ve ticari hizmetler ile konaklama ve yemek hizmetleri açık iş sayısının azaldığı sektörler olarak sıralandı.

İşe alım sayısı nisanda 49 bin artışla 6 milyon 115 bine yükseldi. Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı ise aynı dönemde 286 bin azalışla 5 milyon 708 bine geriledi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Moldova’da yoğun ilgi
Moldova’da yoğun ilgi
Altın efsanesi nedeniyle definecilerin kurbanı oldu
Altın efsanesi nedeniyle definecilerin kurbanı oldu
DSİ kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor! İşte sonuç ekranı
DSİ kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor! İşte sonuç ekranı
Minik judocuları taşıyan minibüs, kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var! Feci kaza!
Minik judocuları taşıyan minibüs, kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var! Feci kaza!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.