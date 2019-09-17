ABD Ticaret Temsilciliği, ABD ve Çin'in ticaret müzakere heyetlerinin Perşembe gününden itibaren Washington'da bir araya geleceğini belirtti. ABD ve Çin hükümetleri, Washington'da Eylül ayının ortalarında heyet düzeyinde görüşmelerinin yeniden başlamasını beklediklerini söylemişlerdi ancak kesin bir tarih

vermemişlerdi.

Bu görüşmenin ardından ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Çin'in baş müzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu He Ekim ayının ilk haftalarında bir araya gelecek. Lighthizer'in sözcüsü, temsilcilerin Perşembe günü Washington'da bir araya gelmeye başlayacağını söyledi.