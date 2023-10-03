ABD, Çin'i ekim ayında güncellenmiş ihracat kısıtlamaları beklemesi konusunda uyardı

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ABD ile Çin arasındaki teknoloji savaşı büyürken, ABD'den Çin'in bu alandaki gücünü kısıtlamak için çalışmalar sürüyor.

YAPAY ZEKA ÇİPLERİNİN İHRACATINA KISITLAMA

İhracat kontrollerini denetleyen ABD Ticaret Bakanlığı, ilk olarak geçen yıl yayınlanan ihracat kısıtlamalarının bir güncellemesi üzerinde çalıştığını belirtti. Diğer kaynaklar, güncellemenin yeni Hollanda ve Japon kurallarına uygun olarak daha fazla çip yapım aracına erişimi sınırlamayı ve yapay zeka (AI) çipleri üzerindeki ihracat kısıtlamalarındaki bazı boşlukları kapatmayı amaçladığını söyledi.

ABD'li yetkililer, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kısaltmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti, yetkilileriyle yapılan görüşmelere dayanarak, 7 Ekim 2022'de yayınlanan kısıtlamaların birinci yıldönümünde bir güncelleme bekliyordu" ifadelerini kullandı.

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GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Çin'e yeni kurallar hakkında bilgi vermek, Biden yönetiminin Pekin ile ilişkileri istikrara kavuşturmak için daha geniş bir teklifinin bir parçası olduğu belirtilirken. Bu karar, ABD'nin şubat ayında gerginliği keskin bir şekilde tırmandıran bir Çin casus balonunu vurma kararının ardından gelmişti.

Biden yönetimi, ağustos ayında Ticaret Bakanı Gina Raimondo da dahil olmak üzere Çin'e bir dizi üst düzey yetkili gönderdi. Ayrıca, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Eylül ayında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmelerde bulunmuştu

Geçtiğimiz ekim ayında yayınlanan kısıtlamalar, ABD teknolojisinin gelişmiş AI çiplerine erişimini keserek ve ABD'den en sofistike çip üretim araçlarını ithal etme yeteneğini kısıtlayarak Çin ordusunu güçlendirmek için kullanılmasını önlemeye çalıştığı öne sürülmüştü.

"ABD İHRACAT KONTROL ÖNLEMLERİNİ KÖTÜYE KULLANIYOR"

Çin sözcüsü Liu Pengyu, "Çin, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı germesine ve ihracat kontrol önlemlerinin Çinli işletmeleri gereksiz yere engellemek için kötüye kullanılmasına kesinlikle karşı çıkıyor" şeklinde konuştu.

Eski Beyaz Saray yetkilisi Peter Harrell ise, yönetimin Çin'i yeni kurallar konusunda uyarıp uyarmadığını şu anda bilemediğini belirtirterek eğer bu şekilde bir aksiyon alınırsa, yanlış anlaşılmış sinyaller göndermekten kaçınmaya çalışan yönetim için "bir dönüm noktası" olacağını söyledi.

Hazine Bakanı Janet Yellen temmuz ayında Çinli yetkililere ağustos ayında Çin'deki ABD yatırımlarına getirilen kısıtlamalar konusunda bir uyarı vermişti.

Xİ JİNPİNG'İN APEC ZİRVESİNE KATILIMINI ENGELLEYECEK

Biden yönetiminin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Kasım ayında San Francisco'daki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine katılımını da engellemeyi planladığı vurgulanıyor. Bu da yaklaşmakta olan ihracat kurallarının hayata geçirilmesinin zamanlamasına işaret edebileceği konuşuluyor. ABD'nin ekim ayı başlarında yayınlanmayı planladığı yeni katılaştırılmış ihracat kurallarını, Çin'i düşmanlaştırmaktan kaçınmak için zirveden sonraya kadar tutması bekleniyor.