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ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Yakın zamanda Taksim, İstiklal ve Galata’da spesifik terör tehditlerini ortadan kaldıran Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür & saygılarımızı sunarız. Onların çalışmaları sayesinde, bu semtler, ziyaretçilerin sıcaklıkla ağırlandığı ve Türkiye’yi temsil eden bir yer olmayı sürdürüyor. Sıkıntılar her zaman olacaktır. Biz de ziyaretçilerimizi yaşanan son gelişmeleri sürekli kontrol etmeye çağırıyoruz. Amerikalılar teröre karşı Türklerle nasıl dayanışma içinde olduysa büyük bir yıkımın yaşandığı bu dönemde bir kez daha can-ı gönülden Türkiye'nin yanında yer alıyor ve Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte Türkiye’nin deprem sonrası toparlanmasına yardımcı olmak istiyoruz" denildi.

AVRUPA ÜLKELERİNİN SEYAHAT UYARISI

Ocak ayında İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa gibi pek çok ülkenin İstanbul'daki konsoloslukları "Başta İstanbul olmak üzere; Batılı hedeflere, diplomatik misyonlara ve ibadet yerlerine yönelik saldırı tehdidi de artmaktadır" denilerek kapatılmıştı. İsveç'teki Kuran yakma eylemlerinin de bölgedeki büyükelçilik ve yabancı misyonlar çevresinde protesto riskini artırabileceği belirtilmişti. ABD de konuya ilişkin seyahat uyarısını güncellemişti.

Bu açıklamalar sonrası Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak halka kapatılmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da 29 Ocak'taki seyahat uyarısını tekrar güncellemişti. İngiliz vatandaşlarının 2022 yılında Türkiye'ye 3 milyon 330 binden fazla ziyaret gerçekleştirdiği ve çoğu ziyaretin sorunsuz geçtiğinin belirtildiği açıklamada, vatandaşlarından artan terör riski nedeniyle dikkatli olmaları ve festival dönemleri de dahil olmak üzere yabancı uyrukluların rağbet ettiği kalabalık yerlerde tetikte olunması gerektiği belirtilmişti.

Ardından ABD, Fransa, Almanya gibi ülkeler seyahat uyarılarını güncellemiş, İstanbul'da bulunan Pierre Loti Fransız Lisesi de öğrenci velilerine lisenin Beyoğlu'ndaki kampüsünün güvenlik sebepleriyle 2 gün kapalı olacağı bilgisini vermişti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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