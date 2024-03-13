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        Haberler Ekonomi Para ABD bütçesi şubatta 296 milyar dolar açık verdi - Para Haberleri

        ABD bütçesi şubatta 296 milyar dolar açık verdi

        ABD federal hükümetinin bütçe açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13 artarak 296 milyar dolara yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 09:36 Güncelleme: 13.03.2024 - 09:36
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        ABD bütçesi 296 milyar dolar açık verdi
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        ABD Hazine Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

        Buna göre, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2024 mali yılının 5. ayında, federal hükümetin bütçe açığı 296 milyar dolar olarak hesaplandı.

        Federal hükümet, geçen yıl şubatta 262 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, şubatta geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 13 yükseldi. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 298,5 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

        Hükümetin gelirleri, şubatta yüzde 3 artarak 271 milyar dolara, harcamaları yüzde 8 yükselerek 567 milyar dolara çıktı.

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        5 AYLIK BÜTÇE AÇIĞINDA YÜZDE 15'LİK ARTIŞ

        Ülkede 2024 mali yılının 5. ayı olan şubat itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 828 milyar dolar oldu.

        Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 723 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

        Mali yılın ilk 5 ayındaki harcamalar, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 2 trilyon 684 milyar dolara, gelirler yüzde 7 artışla yaklaşık 1 trilyon 856 milyar dolara ulaştı.

        ABD'nin bütçe açığı, 2023 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 1,7 trilyon dolara yükselmişti.

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