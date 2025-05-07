Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk

        Hindistan ve Pakistan arasında çıkan çatışmanın ardından ABD ve Rusya olmak üzere birçok ülkeden itidal çağrıları yapıldı. ABD Başkanı Trump, "Bu utanç verici, biz de yeni duyduk. Umarım hızla çatışma sona erer" derken, Rusya da derin endişe duyduklarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 10:43 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir bölgesinde çıkan çatışma, bu bölge nedeniyle 1947'den beri düşman olan iki nükleer sahibi ülkenin gerginliğini yeniden dünya gündeminin üst sırasına taşıdı.

        ABD Başkanı Donald Trump Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilimi utanç verici olarak nitelendirirken, Dışişleri Bakanı Marco Rubio Hindistan'ın Keşmir'deki noktalara saldırmasının ardından iki ülkenin yetkilileriyle görüştü.

        Trump Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte "Bu utanç verici, biz de yeni duyduk. Sanırım insanlar biraz geçmişe dayanarak bir şeyler olacağını biliyorlardı. Uzun zamandır savaşıyorlardı. Umarım çok çabuk sona erer" dedi.

        REKLAM

        Rusya: Endişeliyiz

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasında derinleşen askeri çatışmadan derin endişe duyduğunu belirterek her iki ülkeye de itidal çağrısında bulundu.

        Hem Hindistan hem de Pakistan ile sıcak ilişkilere sahip olan Rusya, dışişleri bakanlığının internet sitesinde yayınlanan açıklamada terörizmin her türlüsünü kınadığını belirtti.

        Çin: Durumu takip ediyoruz

        Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin'in Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili gelişmeleri yakından izlediğini ve Çin vatandaşlarına çatışma bölgesine yakın yerlere gitmekten kaçınmalarını tavsiye ettiğini söyledi.

        Öte yandan bir BM heyeti, Hindistan'ın Pakistan'da vurduğu bir noktada incelemeler yaptı.

        Hindistan Başbakanı Modi; Hırvatistan, Hollanda ve Norveç gezisini erteledi. Modi'nin önümüzdeki hafta Avrupa'ya seyahat etmesi bekleniyordu.

        Fransa: İki tarafı da itidale çağırıyoruz

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Hindistan ve Pakistan'a itidalli davranma çağrısında bulundu.

        TF1 kanalına konuk olan Barrot, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

        Barrot, "Hindistan'ın kendisini terör belasından koruma istediğini anlıyoruz ancak tabii ki gerilimin artmasını engellemek ve sivilleri korumak için Hindistan'ı tıpkı Pakistan gibi itidale çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bölgedeki durum nedeniyle duyduğu endişeyi dile getiren Barrot, "İki askeri güç söz konusu. Bu nedenle itidale çağırıyoruz." dedi.

        Barrot, gelecek saatlerde Hindistan ve Pakistan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüşeceğini kaydederek, "Hindistan ve Pakistan arasında kalıcı bir çatışmanın, kimsenin yararına olmayacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Japonya: Terör eylemlerini kınıyoruz

        Japonya da Hindistan ve Pakistan arasında çıkan çatışmaya ilişkin bir açıklama yaptı:

        "22 Nisan'da Keşmir'de meydana gelen terör eylemiyle ilgili olarak ülkemiz bu tür terör eylemlerini şiddetle kınamaktadır. Ayrıca, bu durumun daha fazla misillemeye yol açabileceği ve tam ölçekli bir askeri çatışmaya dönüşebileceği yönündeki güçlü endişelerimizi ifade ediyoruz.

        Güney Asya'nın barış ve istikrarı için hem Hindistan hem de Pakistan'ı itidalli davranmaya ve durumu diyalog yoluyla istikrara kavuşturmaya çağırıyoruz."

        Ne olmuştu?

        Hindistan, geçtiğimiz ay Hindistan'ın Keşmir bölgesinde Paki militanlar tarafından Hindu turistlere düzenlenen ve 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla bağlantılı olduğunu söylediği Pakistan'da bulunan dokuz noktayı "terör altyapısı" olarak tanımlayarak vurduğunu açıkladı.

        REKLAM
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Haberi Görüntüle

        Pakistan ise saldırıya uğrayan noktaların terörle bağlantısı olmadığını söyleyerek misilleme olarak 5 Hint savaş jetini düşürdüğünü duyurdu.

        Pakistanlı yetkililer, 26 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!
        Habertürk Anasayfa