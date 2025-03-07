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        Haberler Ekonomi Kripto Para ABD Başkanı Trump'tan Bitcoin kararnamesi - Kripto Para Haberleri

        ABD Başkanı Trump'tan Bitcoin kararnamesi

        ABD Başkanı Donald Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi ve ABD Dijital Varlık Stokunun kurulmasına yönelik kararnameye imza attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 05:39 Güncelleme: 07.03.2025 - 05:39
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        Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Trump'ın Stratejik Bitcoin Rezervi ve Dijital Varlık Stoku oluşturma sözünü yerine getirdiğini belirtti.

        ABD Başkanı Trump'ın Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturulmasına yönelik kararnameyi imzaladığını aktaran Sacks, "Bu kararname, Başkan Trump'ın ABD'yi 'dünyanın kripto başkenti' yapma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Sacks, söz konusu rezervin federal hükümetin elinde bulunan ve el konulan Bitcoin'ler ile oluşturulacağını belirterek, vergi mükelleflerine ek bir maliyet getirmeyeceğini bildirdi.

        ABD hükümetinin yaklaşık 200 bin Bitcoin'e sahip olduğunun tahmin edildiğini vurgulayan Sacks, ancak bugüne kadar kapsamlı bir denetim yapılmadığını ve kararnameyle federal hükümetin dijital varlıklarının tam olarak hesaplanmasının da öngörüldüğünü kaydetti.

        Sacks, ABD'nin rezerve yatırılan Bitcoin'leri satmayacağını belirterek, "Bitcoin'in erken satışı, ABD vergi mükelleflerine şimdiden 17 milyar dolardan fazla kayıp yaşattı. Artık federal hükümet, elindeki varlıkların değerini en üst düzeye çıkarmak için bir stratejiye sahip olacak." ifadelerini kullandı.

        Ayrıca Sacks, Hazine ve Ticaret bakanlarına ek bir vergi yükü oluşturmadan, daha fazla Bitcoin edinmek için bütçeden bağımsız stratejiler geliştirme yetkisi verildiğini kaydetti.

        AA'nın aktardığı habere göre; Kararname ile Bitcoin dışındaki dijital varlıklardan oluşan bir dijital varlık stokunun da oluşturulduğunu vurgulayan Sacks, hükümetin bu stok için yalnızca el koyma işlemleri yoluyla elde edilen varlıkları kullanacağını ve ek bir varlık alımı yapmayacağını aktardı.

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        #Son dakika haberler
        #ABD Başkanı Donald Trump
        #bitcoin
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