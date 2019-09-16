16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump Suudia Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun tesislerine gerçekleştirilen drone saldırısının ışığında Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Enerji alanında son yıllarda çok iyi işler yaptıklarını belirterek kendisine teşekkür eden (Thank you Mr. President) Trump "Net enerji ihracatçısıyız ve dünyanın bir numaralı enerji üreticisiyiz. Ortadoğu petrol ve gazına ihtiyacımız yok ve aslında orada çok az tankerimiz var. Yine de müttefiklerimize yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2019
ABD Başkanı Trump'ın bu açıklamasının doğru olduğu söylenebilir. Kaya gazı üretimi sayesinde ABD'nin petrol üretimi ve ihracatında son yıllarda önemli bir yükseliş yaşandı. Hatta haziran ayında Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre günlük 9 milyon varillik ihracatla haziran ayında Suudi Arabistan ve Rusya'yı geçerek dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumuna yükseldi.
KASIRGA SEBEBİYLE TAHTINI KAYBETTİ
Bunda Rusya ve Suudi Arabistan'ın OPEC kararları kapsamında üretimlerini kısmaları etkili oldu. Üretimdeki kesintiyle petrol fiyatlarının belli bir seviyenin üzerinde tutulması planlanıyor. Buna karşılık ABD'de yaşanan kasırga felaketleri sebebiyle petrol üretiminde düşüş yaşandı. Bu sebeple söz konusu aylarda yeniden ihracatta Suudi Arabistan'a geçildi.
Ancak Uluslararası Enerji Ajansı ABD'nin önümüzdeki aylarda yeniden ihracatta birinciliğe yerleşmesini bekliyor.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019
Bu arada Başkan Trump, attığı başka bir tweette Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen saldırının petrol fiyatlarına etkisi olabileceğini belirterek "Stratejik Petrol Rezervi'nden ihtiyaç durumunda piyasalarda gereken arzın sağlanması için petrol salınımına izin verdim" açıklamasında bulundu.
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