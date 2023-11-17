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Küçükçekmece'de 5 katlı binada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki 5 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. Fotoğraflar: DHA