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        Haberler Gündem Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması meydana geldi! 1 can kaybı var - Güncel haberler

        Son dakika haberi Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var

        İstanbul'un ilçesi Küçükçekmece'de bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si ağır 5 kişinin de yaralandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:26 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:40
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        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
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        Küçükçekmece'de 5 katlı binada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki 5 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Fotoğraflar: DHA

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        #Küçükçekmecede doğalgaz patlaması
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