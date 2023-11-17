Doğu'daki bazı illerde kış tipiyle birlikte geldi!
Türkiye soğuk havaların etkisi altına girdi. Doğu Anadolu'da da mevsimin ilk karı yağdı. Van ve Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle tipi meydana geldi
- 1
Ardahan'da kar yağışı ve tipinin oluşturduğu buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu, birçok tır yolda kaldı.
- 2
AA'da yer alan habere göre kentte gece etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı.
- 3
Yüksekler kesimlerde zaman zaman etkisini artıran kar, bazı noktalarda tipi ve buzlanmaya dönüştü.
-
- 4
Buzlanma, Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ulaşımı aksattı.
- 5
Kar ve buzlanmaya hazırlıksız yakalanan bazı tırlar yolda kaldı.
- 6
TIR'ların sağlıklı geçiş yapması için karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
-
- 7
Göle ilçe merkezinde de etkisini artıran kar etrafı beyaza bürüdü.
- 8
VAN'DA DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Van’ın Özalp ilçesinde de mevsimin ilk karı yağdı. Özalp’ta yazdan kalma güneşli günler, yerini yağışa bıraktı.
- 9
İHA'nın haberine göre akşam saatlerinde başlayan soğuk ve yağışlı hava, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.
-
- 10
Sabah saatlerinde başlayan ve ilçe merkezinde 5 santime ulaşan kar yağışına ise vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16
- 17
- 18
-
- 19
- 20
- 21