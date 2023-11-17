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        Haberler Gündem Güncel Türkiye soğuk havaların etkisi altında: Doğu'daki bazı illerde kış tipiyle beraber geldi! - Güncel hava durumu haberleri

        Doğu'daki bazı illerde kış tipiyle birlikte geldi!

        Türkiye soğuk havaların etkisi altına girdi. Doğu Anadolu'da da mevsimin ilk karı yağdı. Van ve Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle tipi meydana geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.11.2023 - 11:03 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:08
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          Ardahan'da kar yağışı ve tipinin oluşturduğu buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu, birçok tır yolda kaldı.

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          AA'da yer alan habere göre kentte gece etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı.

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          Yüksekler kesimlerde zaman zaman etkisini artıran kar, bazı noktalarda tipi ve buzlanmaya dönüştü.

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          Buzlanma, Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ulaşımı aksattı.

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          Kar ve buzlanmaya hazırlıksız yakalanan bazı tırlar yolda kaldı.

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          TIR'ların sağlıklı geçiş yapması için karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

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          Göle ilçe merkezinde de etkisini artıran kar etrafı beyaza bürüdü.

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          VAN'DA DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

          Van’ın Özalp ilçesinde de mevsimin ilk karı yağdı. Özalp’ta yazdan kalma güneşli günler, yerini yağışa bıraktı.

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          İHA'nın haberine göre akşam saatlerinde başlayan soğuk ve yağışlı hava, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

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          Sabah saatlerinde başlayan ve ilçe merkezinde 5 santime ulaşan kar yağışına ise vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

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