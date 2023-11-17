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        Haberler Gündem 3. Sayfa Depremde market yağmasındaki cinayette son dakika gelişme: 9 ay sonra yakalandılar - Güncel haberler

        Depremde market yağmalaması cinayetinde 9 ay sonra gözaltına alındılar!

        Kahramanmaraş'ta depremin 2'nci günü market yağmalamak isteyenlere engel olmak isteyen Mehmet Özdemir'i öldürdükleri öne sürülen 5 kişi, polisin 9 aylık çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:30 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:56
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        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
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        Kahramanmaraş'ta, depremin 2'nci günü market yağmalamak isteyenlere engel olmak isteyen Mehmet Özdemir'i (42) öldürdükleri öne sürülen 5 kişi, yakalandı.

        Olay, 7 Şubat'ta Namık Kemal Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. Depremin 2'nci günü saat 19.30 sıralarında bir grup marketi yağmalamak istedi.

        ARBEDE SIRASINDA TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

        Aralarında Mehmet Özdemir'in de olduğu mahalle esnafı, yağmacılara engel olmak istedi. Bu sırada taraflar arasında çıkan arbedede ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet Özdemir hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheliler kaçtı.

        MAHALLEDE SUÇ KAYDI OLANLARIN LİSTESİ ÇIKARILDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü, cinayeti aydınlatmak için Cinayet Büro Amirliği'nde özel bir ekip kurdu. Özel ekip ilk olarak mahallede yaşayıp kavga ve yaralama suçlarından emniyette kaydı olanların listesini çıkardı, ardından da olaya tanık olanlarla görüştü.

        5 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        9 ay süren çalışma sonunda Mehmet Özdemir'i İbrahim T., babası A.K. ile kardeşleri ve akrabaları S.T., E.T. ve Y.T.'nin öldürdüğü tespit edildi.

        TÜFEĞİ KULLANAN İLE DİĞER ŞÜPHELİLER YAKALANDI

        Olayda tüfeği ateşlediği öne sürülen İbrahim T. ile diğer şüpheliler dün akşam saatlerinde adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

        Sorguların suçlamaları kabul etmeyen 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        #son dakika haberleri kahramanmaraş
        #Deprem
        #market yağmalama
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