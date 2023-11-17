Carlos Saiz'a 10 sıra grid cezası: Formula 1'de rögar kapağı skandalı!

Formula 1'de Carlos Sainz, 1. antrenman seansının ilk dakikalarında pistte yer alan rögar kapağının üzerinden geçtiği sırada, kapağın yerinden çıkarak aracın altına sert bir şekilde vurması sebebiyle otomobiline hasar verdi.

Aynı sorunu Alpine takımının pilotu Esteban Ocon'un da yaşamasının ardından pistin kontrolü için ilk antrenman seansı iptal edilirken, ikinci antrenmanın daha uzun tutulacağı duyuruldu.

Ferrari takımı, araçtaki hasar sebebiyle ikinci antrenman seansı öncesinde motor, batarya ve kontrol ünitesi değişikliğine gideceğini duyurdu. Yaşanan olayın pist kaynaklı bir sorun olması nedeniyle ceza alınmaması için Uluslararası Otomobil Federasyonuna (FIA) başvuruda bulunulduğu da belirtildi.