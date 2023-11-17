Golden Gate Köprüsü'ne 'intihar vakalarının önüne geçmek için' özel file sistemi

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ABD'nin California eyaletinde San Francisco'da 27 Mayıs 1937'de açılışı yapılan Golden Gate Köprüsü'nde bugüne kadar yaklaşık 2 bin kişinin köprüden atlayarak hayatını kaybettiği biliniyor.

Köprüye bu nedenle 'İntihar Köprüsü' de deniliyor.

Resmi bir sayım hiçbir zaman olmadığı ve tüm cansız bedenler bulunmadığı için gerçek sayının daha da fazla olduğu tahmin ediliyor. New York Times'ın haberine göre en az üç vakada ebeveynler çocuklarını korkuluğun üzerinden attı ve sonra da onların peşinden atladılar. REKLAM Yetkililer köprüye yaptıkları özel file sistemiyle bu tür trajedilerin geçmişte kalmasını umuyor.

Köprünün her iki tarafına uçtan uca gerilen ve 'intihar caydırma sistemi' adı verilen paslanmaz çelik ağların maliyeti 217 milyon dolar tutarken, sistemin inşası köprünün kendisinden daha uzun sürdü. Köprüyü denetleyen kuruluşun genel müdürü Denis Mulligan 2022 öncesi son 10 yıl verilerinde yılda ortalama 33,5 intihar vakasının yaşandığını söyledi. 2022 yılında ilk ağlar çekilirken bu sayı 22'ye düştü. Bu yılın Ekim ayına kadar ise daha fazla ağ eklendikçe bu sayı 13 oldu.

Mulligan açıklamasında "Eğer yılda 30 hayat kurtarırsak, kurtardığımız 30 kişi için buna değer. Toplumda hayatını kaybeden insan sayısını büyük ölçüde azaltmak değerli bir hedeftir. Ve bunu başarmak başarıdır" dedi. * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.