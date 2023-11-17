HAVA DURUMU SON DAKİKA: Meteoroloji'den Marmara için hafta sonu uyarısı! Hafta sonu İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

HAVA DURUMU SON DAKİKA: Meteoroloji'den Marmara için hafta sonu uyarısı! Hafta sonu İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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CUMARTESİ SAĞANAK VAR

Cumartesi günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz dışında yurt genelinde sağanak beklendiği öğrenildi. Başkent'te gündüz sıcaklığın 15, İstanbul'da 16 ve İzmir'de 18 derece olacağı belirtildi.

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PAZAR GÜNÜ SICAKLIK DÜŞECEK

Pazar günü Marmara'da tam fırtına uyarısında bulunulurken, İç Anadolu'nun batısında; Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'ta kar beklendiği öğrenildi. Sıcaklıkların ise gündüz Başkent'te 6, İstanbul'da 9 ve İzmir'de 13'e düşeceği uyarısında bulunuldu.

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