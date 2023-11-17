Bahar Candan “Ablamdan ayrıldıktan sonra bilinen restoranlarda, Etiler'deki bilinen mekanlarda bir araya geldik. Şahıslarla bir kere yemek yemiş olabiliriz, onun dışında hiçbir bağlantımız yok. Birkaç yıldır ben bu telefonumu kullanıyorum. Biz Onur Apaydın'ı Kaan diye biliyorduk. Gerçek adını bilmiyorduk. Kendisini de bir yıldır tanırım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.