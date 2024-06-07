ABD Başkanı Biden, "silahlar geciktiği için" Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den özür diledi
ABD'nin Ukrayna için hazırladığı 61 milyar dolarlık askeri yardım paketi, Kongre'de 6 aylık gecikmeyle nisanda onaylandı. ABD Başkanı Joe Biden, bu gecikme için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den özür diledi. Zelenskiy ise Biden'ın desteğinin devam edeceğine inandığını söyledi
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le Fransa'nın başkenti Paris'te Biden ile bir araya geldi.
Biden, Ukrayna'ya nisanda yapılan 61 milyar dolarlık silah yardımının 6 ay ABD Kongresi'nde beklemesinden ötürü Zelenskiy'den özür diledi.
Başkan Biden ayrıca Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini belirterek, ABD Kongresi'nin Ukrayna için yardım kararından bu yana yenisi dahil olmak üzere 6 yardım paketinin açıklandığını aktardı.
Bugün 225 milyon dolar değerinde ek bir paketi imzaladığını ifade eden Biden, ABD'nin Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini yineledi.
ZELENSKİY: DESTEĞİN SÜRECEĞİNE İNANIYORUM
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Biden'ın desteğinin devam edeceğine inandığını söyledi.
Cephe hattındaki durumla ilgili Biden'e ayrıntılı bilgi veren Zelenskiy, Ukrayna'nın günlük Rus saldırılarına karşı kendisini etkin bir şekilde savunabilmesi için Rusya'daki askeri hedefleri vurabilmesi gerektiğini savundu.
Zelenskiy, Harkiv bölgesi savunmasının güçlendirilmesi ve ABD'nin askeri yardım tedarikini hızlandırılmasının önemini vurgulayarak, "Desteğinizin devam edeceğine ve bizimle yan yana duracağınıza inanıyoruz. Bu halkımızın yalnız olmadığını, stratejik ortağımız olan sizlerle birlikte olduğumuzu hissetmesi için çok gereklidir." ifadesini kullandı.
İki lider ayrıca Ukrayna'nın savunma imkanları ile güvenlik alanında ikili anlaşma imzalanmasına yönelik hazırlık sürecini görüştü.
*Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.