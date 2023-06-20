Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter federal suçlamaları kabul etti

ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden federal suçlamaları kabul etti

ABD Başkanı Biden’ın oğlu Hunter Biden, hakkındaki 3 federal suçlamayı kabul etti. Davaların vergi kaçırma ve ateşli silah bulundurmada yanlış beyan nedeniyle olduğu belirtildi.

Giriş: 20.06.2023 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter federal suçlamaları kabul etti
HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Başkanı Biden’ın oğlu Hunter Biden, hakkındaki 3 federal suçlamayı kabul etti.

Hunter Biden hakkındaki iki davanın vergi kaçırma, diğerinin ise yasadışı ateşli silah bulundurma suçu ile ilgili olduğu ifade edildi.

Biden'ın işbirliği yapması ve suçunu kabul etmesi nedeniyle itirafçı olarak sayıldığı ve bu nedenle hapse girmeyeceği belirtildi.

ABD BAŞKANI'NDAN İLK YORUM

ABD Başkanı Biden'ın özel asistanı ve Beyaz Saray'ın Soruşturmalardan Sorumlu Sözcüsü Ian Sams ise konuya ilişkin açıklamasında "Başkan ve First Lady, oğullarını seviyor ve hayatını yeniden kurmaya devam ederken onu destekliyor. Başka yorum yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

BIDEN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Hunter Biden'ın avukatı Chris Clark "Hunter'ın hayatındaki kargaşa ve bağımlılık döneminde yaptığı bu hataların sorumluluğunu almanın önemli olduğuna inandığını biliyorum. Kendini toparlamaya devam etmeyi ve ilerlemeyi dört gözle bekliyor" açıklamasında bulundu.

HUNTER BIDEN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Hunter Biden'ın Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vergi suçlarının yanı sıra bir silah alımı sırasında yanlış beyanda bulunmaktan suçlanma ihtimali bulunuyordu.

ABD Başkanı Biden'ın bu konuya özellikle hassasiyet gösterdiği ifade ediliyordu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Günler eskiden 19 saat iken şimdi nasıl 24 saat sürüyor?
Günler eskiden 19 saat iken şimdi nasıl 24 saat sürüyor?
Ailesinden 3 kişiyi bıçakladı
Ailesinden 3 kişiyi bıçakladı
Tarihi Emirgan Çeşmesi'ndeki hasarla ilgili açıklama
Tarihi Emirgan Çeşmesi'ndeki hasarla ilgili açıklama
Rögar kapakları neden yuvarlak şeklinde olur?
Rögar kapakları neden yuvarlak şeklinde olur?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.