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ABD Başkanı Biden’ın oğlu Hunter Biden, hakkındaki 3 federal suçlamayı kabul etti.

Hunter Biden hakkındaki iki davanın vergi kaçırma, diğerinin ise yasadışı ateşli silah bulundurma suçu ile ilgili olduğu ifade edildi.

Biden'ın işbirliği yapması ve suçunu kabul etmesi nedeniyle itirafçı olarak sayıldığı ve bu nedenle hapse girmeyeceği belirtildi.

ABD BAŞKANI'NDAN İLK YORUM

ABD Başkanı Biden'ın özel asistanı ve Beyaz Saray'ın Soruşturmalardan Sorumlu Sözcüsü Ian Sams ise konuya ilişkin açıklamasında "Başkan ve First Lady, oğullarını seviyor ve hayatını yeniden kurmaya devam ederken onu destekliyor. Başka yorum yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

BIDEN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Hunter Biden'ın avukatı Chris Clark "Hunter'ın hayatındaki kargaşa ve bağımlılık döneminde yaptığı bu hataların sorumluluğunu almanın önemli olduğuna inandığını biliyorum. Kendini toparlamaya devam etmeyi ve ilerlemeyi dört gözle bekliyor" açıklamasında bulundu.

HUNTER BIDEN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Hunter Biden'ın Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vergi suçlarının yanı sıra bir silah alımı sırasında yanlış beyanda bulunmaktan suçlanma ihtimali bulunuyordu.

ABD Başkanı Biden'ın bu konuya özellikle hassasiyet gösterdiği ifade ediliyordu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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