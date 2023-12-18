ABD Başkanı Biden'ın koruma aracına otomobil çarptı! Panik anları kameralara yansıdı
ABD Başkanı Biden'ın koruma araçlarından birine konvoy dışından bir otomobil çarptı, Biden ve ekibinin panik anları kameralara yansıdı
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki etkinliğinde, koruma araçlarından birine konvoy dışından bir otomobilin çarpması paniğe neden oldu.
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ve eşi Jill Biden'ın Delaware'de katıldığı etkinlik sırasında kaza meydana geldi.
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ABD Başkanı'nın gazetecilere açıklamalarda bulunduğu esnada konvoy dışından bir otomobil Biden'ı korumakla görevli Gizli Servis'e ait araçlardan birine çarptı.
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Olayda kısa süreli panik yaşanırken, Biden'ın konvoyu sorunsuz şekilde bölgeden ayrıldı.
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Gizli Servis, olayın kaza olduğunu açıkladı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.