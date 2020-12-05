ABD 2020 yılında 175 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı Clarke Cooper ile Pentagona bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) Direktörü Heidi Grant, Savunma Bakanlığında düzenledikleri ortak bir brifingle ABD'nin 2020'deki silah satış rakamlarını açıkladı.
Buna göre ABD, 50,78 milyar dolarlık hükümetler arası "yabancı askeri satış", 124,3 milyar dolarlık da "doğrudan ticari satış" gerçekleştirdi.
Aynı verilere göre ABD'nin 2019 mali yılına göre toplam askeri satışları 170,09 milyar dolardan yüzde 2,8 artarak 175,08 milyar dolara yükselmiş oldu.
2020'deki en büyük yabancı askeri satış olarak Japonya'ya 23,11 milyar dolar karşılığında 105 adet F-35 satışı öne çıkarken, Fas'a 4,25 milyar dolarlık AH-64E helikopter satışı ile İsrail'e 3 milyar dolarlık havacılıkla ilgili satışı ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
BAE'YE F-35 SATIŞI
Cooper, Donald Trump yönetiminin 10 Kasım'da onay verdiği ve değerlendirmesi için 30 günlük süresi bulunan ABD Kongresinin önünde olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 satışının gerçekleşmesi durumunda, bu satışın, Japonya ile birlikte ABD tarihinde tek kalemdeki en büyük silah satışlarından biri olacağını vurguladı.
Cooper, Kongrenin 11 Aralık'a kadar vakti olduğunu, bu sürenin sonucunda BAE'ye F-35'leri satmak istediklerini ve bu ülkenin söz konusu silahları nasıl kullanacağı konusunda kamuoyunda var olan endişeleri giderecek tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.
ABD'nin yabancı bir ülkeye sattığı silahların siviller üzerinde kullanılmasını engelleyebilmek için ilgili ülkelerle yakın çalıştıklarını ve satıştan sonra da silahların kullanımını takip ettiklerini ifade eden Cooper, BAE için de aynı durumun söz konusu olduğunu söyledi.
Halen ABD Senatosunda, ABD yönetiminin BAE'ye F-35 satış onayına karşı çıkan 4 ayrı karar tasarısı bulunuyor.
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