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        Haberler Dünya Diğer AB Yüksek Temsilcisi'nden Netanyahu'ya eleştiri

        AB Yüksek Temsilcisi'nden Netanyahu'ya eleştiri

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki devletli çözüme karşı olmasını eleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 23:45 Güncelleme: 12.12.2023 - 23:45
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        AB Yüksek Temsilcisi'nden Netanyahu'ya eleştiri
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        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda İsrail-Filistin konulu oturumda konuştu.

        AB'nin iki devletli çözümde ısrarcı olduğunu vurgulayan Borrell, "Soruna dengeli bir çözüm bulmamız gerekiyor. Şu anda en önemli şey daha fazla insanın ölmesini önlemek ve bu çatışmaya siyasi bir çözüm bulmaktır. Ne yazık ki; İsrail Başbakanı böyle bir politikaya karşı olduğunu söyledi. Hiçbir zaman bir Filistin devletinin var olmayacağının garantisi kendisidir." diye konuştu.

        İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

        Borrell, milletvekillerine şöyle seslendi:

        "Şimdi bunun (iki devletli çözüm) için çalışmanın mümkün olup olmadığı AB'nin şu anda ve gelecekte en büyük taahhüdü olacaktır. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olan yerleşimlerin daha da genişletilmesine karşı kararlı şekilde sesimizi yükseltmeliyiz. Sadece Gazze'de değil, işgal altındaki Filistin topraklarında da şiddeti durdurmaya çalışmalıyız."

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        AB Yüksek Temsilcisi, İsrail hükümetinin iki devletli çözüme karşı olmasını şu sözlerle eleştirdi:

        "İsrail Başbakanı'ndan defalarca buna karşı olduklarını duymak dikkate değer. O çözüm, şu anda olanların durdurulmasının tek garantisidir. Uluslararası toplumun istediği siyasi çözüme nasıl karşı çıkılabilir? İki devlet kurma çözümünü desteklemek mantıklı değil mi?"

        "BU KADAR MASUM İNSANIN ÖLDÜRÜLMESİ HAKLI GÖSTERİLEMEZ"

        İsrail'in kendini savunma hakkının bulunduğunu ama bunun da her hak gibi sınırının olduğunu dile getiren Borrell, "İsrail'in uluslararası hukuka saygı gösterip göstermediğini kendimize sormalıyız. Bu hepimizin cevaplaması gereken bir soru. Bu soruya (AB içinde) oy birliği olmadığı için ben cevap vermeyeceğim. Ancak şahsen bu hakkın da sınırları olduğuna inanıyorum. Bunun ahlaki açıdan haklı olmadığına inanıyorum. Bu kadar masum insanın öldürülmesi haklı gösterilemez." ifadelerini kullandı.

        AB Yüksek Temsilcisi Borrell, şunları kaydetti:

        "İsrail hükümetinin Yahudi düşmanlığıyla eleştirilmeden davranış şeklini eleştirme hakkımız olduğunu düşünüyorum. İsrail devletinin varlığını sorguladığım iddia edilmeden, bir Filistin devletinin var olmasını talep etme hakkını talep ediyorum."

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