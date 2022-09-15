14 Eylül reyting sonuçları açıklandı... AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte MasterChef ve Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi yapımların da aralarında bulunduğu 14 Eylül reyting sonuçları...