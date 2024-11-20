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        Haberler Sağlık AB'nin sağlık ajansından, antibiyotik direnciyle mücadelenin hızlandırılması çağrısı | Sağlık Haberleri

        AB'nin sağlık ajansından, antibiyotik direnciyle mücadelenin hızlandırılması çağrısı

        Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği'nde (AB) antibiyotik tüketiminin 2019-2023 yıllarında arttığını bildirerek, antibiyotik kullanımının azaltılması için harekete geçme çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 09:20 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:20
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        ECDC'den kritik antibiyotik direnci açıklaması
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        Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından yayımlanan son raporda, bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gibi organizmaları öldürmek veya çoğalmalarını durdurmak için kullanılan antimikrobiyal ilaçların bireylerde direnç oluşturduğu kaydedilerek bu durumun halk sağlığı için tehlike arz ettiği belirtildi.

        AB ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) her yıl 35 binden fazla kişinin antimikrobiyal dirençli enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğinin bildirildiği raporda, AB'de antibiyotik tüketiminin 2019-2023 yıllarında yüzde 1 artmasıyla 2030'a kadar antibiyotik tüketimini yüzde 20 azaltma hedefinden uzaklaşıldığı aktarıldı.

        Bu şekilde devam edildiği takdirde belirlenen hedefe ulaşmanın mümkün olmayacağı uyarısında bulunulan raporda, soruna "birleşik ve acil bir yanıt" verilmesi çağrısı yapıldı.

        Raporda soruna yönelik, enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü, antimikrobiyallerin ihtiyatlı kullanımı, yeni antimikrobiyallerin geliştirilmesi ve bunlara erişimin sağlaması olmak üzere 3 çözüm önerisi listelendi.

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