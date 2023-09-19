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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB Komisyonunun Bulgar üyesi değişti - İş-Yaşam Haberleri

        AB Komisyonunun Bulgar üyesi değişti

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Bulgar üyesi Mariya Gabriel'in ülkesinde dışişleri bakanı olmasının ardından boşalan koltuğa Iliana Ivanova atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:49 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:49
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        AB Konseyi, Iliana Ivanova'nın AB Komisyonu Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üye olarak atandığını açıkladı.

        Kararın, Mariya Gabriel'in komiserlik görevinden istifasının ardından alındığına işaret edilen açıklamada, yeni komisyon üyesinin görev süresinin 31 Ekim 2024'e kadar süreceği ifade edildi.

        Açıklamada, Ivanova'ya Komisyon'daki yenilik, araştırma, kültür, eğitim ve gençlik dosyalarının verildiği belirtildi.

        AB Komisyonu'nda 27 üye ülkeden birer isim görev yapıyor.

        Mariya Gabriel'in ülkesinde dışişleri bakanı olmasıyla birlikte Bulgaristan'ın Komisyon üyeliği için yeni isim belirlenmesi gerekiyordu.

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        Daha önce Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilliği de yapan ekonomist Iliana Ivanova, 10 yıldır Avrupa Sayıştayı üyesiydi.

        AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans da geçen ay, Hollanda'da sol ittifakın başbakan adayı olmak için görevinden istifa etmişti. Hollanda'nın Komisyon üyeliğine ülkede daha geçmişte dışişleri bakanlığı görevinde bulunmuş olan Wopke Hoekstra'nın getirilmesi bekleniyor.

        Öte yandan, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager de eylül ayı başında Avrupa Yatırım Bankası (EIB) başkanlığına aday olduğu için görevinden geçici olarak ayrılmıştı.

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