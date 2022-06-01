AB'den Suudi Arabistan'a vize muafiyeti hazırlığı

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Avrupa Birliği'nin (AB) Suudi Arabistan Büyükelçisi Patrick Simonnet, AB'nin tüm Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri vatandaşlarının Avrupa'ya vizesiz ziyaret etmelerine ilişkin bir sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Simonnet, Suudi vatandaşlarının AB'ye çok girişli vize almasına izin verecek yeni bir vize sisteminin yakında açıklanacağını belirtti.

Simonnet, vize muafiyetinin AB ile Suudi Arabistan arasındaki eğitim, iş ve turizm gibi çeşitli sektörlerdeki değişim seviyesini güçlendireceğini kaydetti.

AB'nin Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci ticaret ortağı olduğunu söyleyerek AB ile Suudi Arabistan arasındaki bağların önemini de vurguladı.

Simonnet, "Suudi Arabistan sadece bir enerji tedarikçisinden daha fazlası, aynı zamanda ticaret ve yatırımda stratejik bir ortak ve bölgede önemli bir ülke" dedi.

Mayıs ayının başlarında, İngiltere'nin Suudi Arabistan Krallık Büyükelçisi Neil Crompton, Suudi vatandaşları için elektronik vize hizmetinin 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacağını duyurmuştu.