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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB'den ABD'ye tarife uyarısı - İş-Yaşam Haberleri

        AB'den ABD'ye tarife uyarısı

        Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Meksika ve Kanada'ya uygulamaya başlayacağı gümrük vergilerinin küresel ticarete zarar vereceğini ve belirsizliği artıracağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:03 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:03
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        AB'den ABD'ye tarife uyarısı
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        AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin bugünden itibaren uygulamaya başlanacağı açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        AB'nin açık ve adil ticarete zarar veren korumacı önlemlerin karşısında kararlı biçimde durduğunu belirten Gill, "ABD'yi yaklaşımını yeniden gözden geçirmeye ve bütün taraflara fayda sağlayacak, işbirlikçi, kurallara dayalı bir çözüme doğru çalışmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

        Gill, ABD'nin uygulayacağı tarifelerin Atlantik genelinde derinlemesine entegre tedarik zincirlerini, yatırım akışlarını ve ekonomik istikrarı tehdit ettiğine işaret etti.

        Meksika ve Kanada'nın iki ayrı ticaret anlaşması ile AB'nin ekonomik ortakları olduğunu anımsatan Gill, "Bu hamle (ABD tarifleri) küresel ticareti bozma, kilit ekonomik ortaklara zarar verme ve gereksiz belirsizlik yaratma riski taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin bugünden itibaren başlayacağını bildirmişti.

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