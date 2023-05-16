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Haberler Teknoloji

AB'den 69 milyar dolarlık satın almaya onay

 Avrupa Birliği (AB), ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un bilgisayar oyun firması Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasına onay verdi.

Giriş: 16.05.2023 - 09:07 | Güncelleme: ABONE OL
AB'den 69 milyar dolarlık satın almaya onay
AA

AB Komisyonu, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına yönelik rekabet incelemesinin tamamlandığı bildirildi.

AB kuralları çerçevesinde Komisyonun, Activision Blizzard'ın Microsoft tarafından satın alınmasını onayladığına işaret edilen açıklamada, onayın Microsoft tarafından sunulan taahhütlere tam olarak uyulmasına bağlı olduğu kaydedildi.

Microsoft'un AB'nin rekabet endişelerini gidermek için, PC ve konsol oyunlarının bulut akış hizmetleri yoluyla dağıtımına yönelik 10 yıl süreli kapsamlı lisanslama taahhütleri sunduğu belirtilen açıklamada, böylece Avrupa'daki tüketicilerin bütün Activision Blizzard oyunlarını istedikleri herhangi bir bulut hizmeti aracılığıyla kullanabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu taahhütlerin Komisyon tarafından belirlenen rekabet endişelerini tam olarak giderdiği bildirildi.

Microsoft, geçen yılın başında Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alma planını açıklamıştı.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonunun yetkileri dahilinde bulunuyor.

AB Komisyonu, bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

AB onayı için Microsoft, Avrupalı tüketicilere Activision'ın oyunları için 10 yıl ücretsiz bulut oyun hizmeti sunma taahhüdünde bulunmuştu.

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