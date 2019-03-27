AB'de 2022'den itibaren tüm yeni araçlarda otomatik hız kesme sistemi zorunluluğu geliyor

27 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2022'den itibaren satılacak tüm yeni araçlarda otomatik hız sınırlama sisteminin zorunlu olması planlanıyor.
Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan öneriler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'ndan da onay alırsa yürürlüğe girecek.
Avrupa Birliği 2050'ye kadar trafik kazalarından ölümleri sıfıra indirmeyi hedefliyor. Birçok sivil toplum kuruluşu öneriye desteklerini açıkladı.
Komisyonun yol güvenliği önerileri tüm araçlarda "Akıllı Hız Yardımı" (ISA),acil fren sistemi ve araçların şeritlerinden kalmasını sağlayan teknolojinin zorunlu olmasını öngörüyor.
Akıllı hız yardımı sistemi hız levhalarını algılayan kameralarla çalışıyor. GPS kullanan bilgisayar, olması gereken hızı hesaplayarak motor freniyle otomatik olarak hızı kesiyor. Sistem sürücüler tarafından devre dışı bırakabiliyor.
AB Komisyonu üyesi Elzbieta Bienkowska "Her yıl kazalarda 25 bin kişi ölüyor. Bu kazaların büyük çoğunluğu sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Yeni güvenlik önlemlerinin devreye girmesi, kemer takma zorunluluğununki gibi bir etki yaratacak" dedi.
Komisyonun önerileri ayrıca, tüm araba, kamyonet, kamyon ve otobüslerde sürücüyü uyumaya ve direksiyon başındayken cep telefonu kullanma gibi dikkat dağıtacak durumlara karşı uyaracak ve tüm verileri kaydedecek sistemler bulunmasını da içeriyor.
Bunlara ek olarak otobüs ve kamyonlarda sürücülerin tam görüş açısına sahip olması ve kör noktaların kaldırılması da hedefleniyor.
Avrupa Ulaşım Güvenliği Konseyi, bu önlemlerle 2038'e kadar, ağır yaralanmalarla sonuçlanabilecek 140 bin kazanın engellenebileceğini söylüyor.
Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun önerileri onaylamasının birkaç ay alabileceği belirtiliyor.
Yol yardım servisi şirketi AA ise, yeni düzenlemelerin olası risklerine dikkat çekti, bazı durumlarda araç sollarken ya da otobana çıkarken hızı biraz artırmanın hayat kuratabileceğini belirtti.
Şirket CEO'su Edmund King, "Yeni araç içi teknolojilerin hayat kurtaracağına şüphe yok. Acil fren sisteminin tüm araçlarda zorunlu olmasının makul bir açıklaması var. Ancak akıllı hız adaptasyonu sistemi için durum bu kadar net değil" dedi.
King şöyle devam etti:
"En iyi hız sınırlama sistemi sürücünün sağ ayağıdır. Doğru hız her zaman trafik levhalarındaki hız limitinin biraz altıdır. Örneğin okulların olduğu bir bölgede, otomatik hız sınırlama sistemi (ISA) aracı izin verilen azami hızda gitmeye zorlayabilir. Çarpışan arabalarda da hız kesme limiti var ama onlar da kaza yapıyor."
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