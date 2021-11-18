AB, çip üretimini desteklemeye hazırlanıyor

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Birliğin rekabet politikası ve kamu destekleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Mikroçiplerin son dönemde yaşanan kıtlık nedeniyle gündemde olduğunu anımsatan Vestager, "Küresel çip kıtlığı, Avrupa ekonomisinin otomotivden tüketici elektroniğine kadar geniş bir yelpazesinde bu endüstrinin önemini ortaya koydu." diye konuştu.
Vestager, çip sektörünün girişin çok zor ve konsantre bir piyasa olduğunu anımsatarak, "Komisyon, özellikle Avrupa'daki tesislerin yarı iletken ekosistemindeki olası fon açığını doldurmak için sağlanacak desteklemeleri onaylamayı değerlendirecektir." ifadesini kullandı.
AB'nin çiplerle ilgili özel bir kamu destek yönetmeliği bulunmadığını anımsatan Vestager, söz konusu değerlendirmelerinin AB mevzuatına uygun biçimde yapılacağını anlattı.
Vestager, çip sektörüne kamu desteğinin gerekli, uygun ve orantılı olmasının önemini vurguladı.
Sağlanacak desteğin Avrupa ekonomisine geniş çapta ve ayrım gözetmeksizin fayda sağlaması gerektiğine dikkati çeken Vestager, "Yarı iletkenlerin tedarikine ilişkin her dosya titizlikle değerlendirilecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Vestager, çip üretiminde tek bir ülkeye veya şirkete bel bağlanmaması gerektiğini, amaçlarının çip konusunda dayanıklı bir tedarik zincir kurmak ve benzer düşünen ortaklarla üretime çeşitlilik kazandırmak olduğunu söyledi.
AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.
Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.
Avrupa ülkeleri, çip gibi kritik teknolojilerde ABD ve Çin'in oldukça gerisinde kalıyor.
Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte Avrupa'da çip ve yarı iletken gibi teknolojik malzemelerin bulunamaması nedeniyle otomobil fabrikaları üretime ara vermişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!